جارسيا: برشلونة؟ تركيزي على كوسوفو!

اللاعب ارتبط كثيراً بالنادي الكتالوني

علق مدافع مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني إريك جارسيا على الأنباء التي تربطه بالانتقال لصفوف برشلونة في الصيف المقبل عقب انتهاء عقده مع ناديه الحالي.

جارسيا ينتهي عقده مع سيتي في يونيو المقبل، وتم ربطه بالانضمام لصفوف برشلونة حتى في يناير الماضي، ولكن الصفقة لم تتم.

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وقال اللاعب الشاب مع "تيلي ديبورتي" عقب لقاء بلاده مع جورجيا: "أشكر المدير الفني على ثقته وأحاول رد الجميل، ويا حبذا لو عن طريق الانتصارات مثل اليوم".

وأكمل: "استحقينا الانتصار بسبب الأداء والشخصية الهائلة، استحقينا الفوز، أمام اليونان تعادلوا من ركلة جزاء، اليوم بعض التعديلات في الشوط الثاني أعطتنا الأريحية".

وعن مستقبله: "تركيزي على الوضع الحالي وعلى المنتخب واللقاء المهم للغاية المقبل مع كوسوفو".

وختم: "برشلونة؟ سيأتي وقت للحديث عن مستقبلي، لا أعرف بخصوص برشلونة".

إسبانيا انتصرت مساء الأحد على جورجيا بهدفين لواحد بالدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، لتحقق الانتصار الأول في تصفيات مونديال 2022 بعد التعادل مع اليونان 1-1 بالجولة الأولى.