جارديم يُفاضل بين خيارين لتعويض عطيف أمام الاستقلال

عطيف أصيب خلال مباراة السعودية أمام فيتنام

يستعد الهلال لمواجهة الاستقلال الإيراني مساء اليوم في دبي ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021 وسط غياب نجمه عبد الله عطيف للإصابة، ولم يستقر المدير الفني ليوناردو جارديم بعد على بديله.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب البرتغالي لم يكشف ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به اللقاء، إذ أجل ذلك حتى الاجتماع الفني الأخير الذي سيُقام قبل ساعات من المباراة.

لماذا سيغيب عبد الله عطيف عن مباراة الهلال والاستقلال؟

نجم وسط الهلال تعرض لإصابة خلال مواجهة السعودية وفيتنام ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، وقد خرج من الملعب محمولًا لعدم قدرته على المشي عقب الإصابة التي تعرض لها في الركبة، وبعد المخاوف من احتمال تعرضه لقطع في الرباط الصليبي مجددًا، أظهرت الفحوصات الطبية سلامة الرباط الصليبي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أخضع اللاعب لفحوصات بالرنين المغناطيسي أظهرت إصابته في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

اللاعب توجه إلى برشلونة بناءً على طلب الجراح الشهير رامون كوجات ليُحقن بحقن بلازما والاستقرار على برنامج العلاج التحفظي الذي أقره الجهاز الطبي للمنتخب، إذ تم استبعاد إجراء عملية جراحية.

المؤكد أن عطيف سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، مما سيحرمه اللعب لعدة مباريات مهمة للهلال تبدأ بمواجهة الفريق الإيراني في دوري الأبطال.

ما هي خيارات جارديم لتعويض عطيف أمام الاستقلال؟

الرياضية أوضحت أن جارديم مازال يُفاضل بين خيارين لتعويض صاحب الـ29 عامًا خلال مواجهة استاد زعبيل المرتقبة في دبي، مشيرة إلى أنه لن يحسم قراره سوى في الساعات الأخيرة قبل انطلاق صافرة البداية.

وأضافت أن المفاضلة تتم بين استخدام قلب الدفاع محمد جحفلي في الوسط أو الزج باللاعب الشاب ناصر الدوسري، خاصة في ظل إيقاف محمد كنو لتراكم البطاقات الصفراء.

جحفلي سبق وأن جُرب بواسطة جارديم في وسط الملعب خلال مباريات الدوري السعودي ولم يُقدم المردود المتوقع خاصة على الصعيد الهجومي وربط الخطوط معًا، لكن تواجد سلمان الفرج وجاهزيته لخوض المباراة قد يحد من تلك السلبية.

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