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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جارديم مرشح جديد لتدريب ميلان حال إقالة جاتوزو

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Getty
الموقف التدريبي غير واضح في ميلانو

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن ليوناردو جارديم، المدير الفني لموناكو، دخل دائرة الترشيحات لتدريب ميلان الموسم المقبل خلفاً لجينارو جاتوزو.

موقف جاتوزو من الاستمرار أو الإقالة لم يتحدد بعد، بانتظار الجولة الأخير للدوري الإيطالي والتعرف على مصير الفريق من التأهل لدوري الأبطال.

وقالت "كوريري ديلا سيرا" إن وصول لويس كامبوس مديراً رياضياً في الأيام المقبلة سيكون هو السبب في تفضيل التعاقد مع جارديم لسابق عملهما معاً في موناكو.

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جارديم كان أُقيل من تدريب موناكو أكتوبر الماضي، ثم عاد في يناير من جديد في محاولة لإنقاذ فريق الإمارة من الهبوط بالدوري الفرنسي.

وتم ترشيح عدة اسماء لتدريب ميلان في الأيام الأخيرة، وعلى رأسها سيموني إنزاجي، مدرب لاتسيو، وأوزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني السابق لروما.

ويلعب ميلان مساء الأحد أمام سبال على ملعب الأخير ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

 

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