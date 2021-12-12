"جارديم لن يكمل الموسم مع الهلال"

انتقد المدرب الوطني سلطان خميس، المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بسبب المستوى الذي ظهر به فريقه الهلال خلال الفترة الماضية، بعد تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال لم ينجح في تحقيق أي انتصار بعد أن توج باللقب الآسيوي، حيث تعادل أمام أبها بهدف لكل فريق، ثم التعادل سلبيًا أمام الفيحاء، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خميس قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "حتى لو حقق جارديم بطولة دوري أبطال آسيا، المستوى حتى الآن ليس مقنعًا، لم يطور الناحية الهجومية للهلال أو حتى الدفاعية".

المدرب الوطني واصل حديثه قائلًا: "أداء الهلال تحت قيادة جارديم ليس مقنعًا بالمرة، ودائمًا حسم المباريات يكون في وقت متأخر".

سلطان خميس تابع: "لن يكمل جارديم الموسم مع الهلال إذا استمر بهذا الشكل، هذه أول مرة يمر الهلال بهذه الظروف، المباريات القادمة يمكن أن يتحسن الفريق ويتغير الوضع".

سلطان خميس : لا أتوقع أن "جارديم" سيكمل الموسم مع الهلال .

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/ic3kcnDYyg — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 11, 2021

واستطرد قائلًا: "المدرب هو من يتحكم في المجموعة، فهو يتحصل على رواتب عالية مثل اللاعبين، ويجب أن يظهر عمله في تطوير اللاعبين، ويظهر الفريق بمستوى جيد".

"يجب على الهلال أن يعرض بيريرا على إدارة نادي ضمك"

واختتم سلطان خميس تصريحاته قائلًا: "الآن المدربين يريدون اللاعب الجاهز، ولكن نحن نرى أن الفريق يحتاج للكثير من العمل".