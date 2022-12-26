جاتوزو: والدي هددني بالضرب لو لم أوقع لهذا النادي!

جينارو جاتوزو يكشف عن كواليس من حياته في بداية مشواره الكروي.

كشف جينارو جاتوزو أسطورة ميلان المعتزل عن كواليس بدايات مسيرته الكروية حيث أجبره والده على الانتقال من إيطاليا سعيًا وراء المال.

وقال جاتوزو في تصريحات نقلتها "كورييري ديلو سبورت": "لم أكن أريد أن أذهب إلى جلاسكو، كنت قد لعبت مبارتين فقط في دوري الدرجة الثانية ثم تم تصعيدي مع بيروجيا إلى الدرجة الأولى ولعب ثماني مباريات ثم ذهبت لمنتخب الشباب".

وأضاف: "جاء والدي في أحد الأيام وأخبرني بعرض رينجرز وقدم العقد لي، ولم أكن أريد المغادرة، وقلت له ذلك، قال لي إن المال المعروض يساوى أربعة أضعاف ما جناه في كل حياته، وإنه لا يستطيع حتى كتابة ذلك الرقم".

وأردف: "عندما كنت مصرًا على موقفي قال لي إنه سيقوم بضربي لو لم أقبل العرض، لذلك وقعت لصفوف رينجرز".

جدير بالذكر أن جاتوزو يعمل في الوقت الحالي كمدرب ويقود فريق فالنسيا الإسباني بعد رحلة إيطالية درب فيها ميلان ونابولي وفيورنتينا.