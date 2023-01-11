جاتوزو: هذه حقيقة مشكلتي مع أنشيلوتي .. والسعودية محظوظة برونالدو

الصحافة سر الأزمة!

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه كان لديه مشاكل شخصية مع جينارو جاتوزو مدرب فالنسيا قبل مواجهة الفريقين في كأس السوبر الإسباني.

فالنسيا وريال مدريد يتواجهن اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الملك فهد الدولي.

أشار مدرب فالنسيا إلى أصل المشكلة بينه وبين أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالقاء قائلًا: "كل هذا يأتي من عندما توليت المسؤولية منه على مقاعد البدلاء في نابولي وقالت الصحافة إن الفريق لم يكن على ما يرام، كانت لدينا مشكلة بسبب ذلك، ولكن من جهتي إنه يعلم أنني أحترمه كثيرًا".

وأضاف: "في الوقت الحالي ليس لدي ما أقوله لقد كانت مجرد مشكلة في العمل، لكننا فزنا بالعديد من الأشياء معًا أنشيلوتي هو أحد أفضل المدربين في العالم في عام 2022 حصل على أفضل مدرب في العام ولدي الكثير من الاحترام له من الناحية الإنسانية وكرة القدم".

وعن مواجهة ريال مدريد قال: "إذا فشلت في الحياة عليك الانتظار لوقت طويل، ولكن في الرياضة عندما يعتقد الجميع أنك ميت، إذا كان لديك موقف جيد، يمكنك تغيير الأمور بسرعة كبيرة وهذه اللعبة هي لعبة تريد دائمًا لعبها، لأنه ليس لديك ما تخسره نحن نلعب ضد فريق يتفوق علينا بكثير، فازوا بخمس بطولات دوري أبطال أوروبا في السنوات التسع الماضية، ولكن بالعقلية والعمل يمكننا التغلب عليهم".

وأشار جاتوزو أيضًا إلى كرة القدم في السعودية وانتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر قائلًا: "يعتقد الجميع أن اللعب في السعودية سهل لكنهم فازوا بثلاث كؤوس آسيوية في خمس سنوات، وقد رأينا بالفعل في المونديال أن فريقهم لديه كرة قدم عدوانية للغاية وقد تغلبوا على الأرجنتين الآن هم محظوظون لأن كريستيانو رونالدو قد جاء، أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ إنها فرصة جيدة لتحسين دوريهم".