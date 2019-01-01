وجهتان أمام جاتوزو بعد انفصاله عن ميلان

ناديان يخطبان ود المدرب الإيطالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت المصادر الإيطالية المتابعة أن المدرب جينارو جاتوزو سيُعلن الثلاثاء انفصاله عن ميلان بعد فسخ العقد بالتراضي، وقد بدأ الحديث عن مستقبل المدرب بالفعل.

إذ أوضحت المصادر أن جاتوزو قد ينتقل لتدريب سامبدوريا خلفًا لماركو جامباولو الذي قد يخلفه في تدريب ميلان، إذ يُعد أحد المرشحين بجانب أسماءً مثل ليوناردو جارديم وسيموني إنزاجي.

وفيما تبدو فرضية سامبدوريا مثيرة للاهتمام بتبادل الناديان لمدربيهما، تظهر فرضية أخرى أمام جاتوزو حسب صحيفة لاجازيتا ديلا سبورت وهي فيورنتينا.

ميلان يتفق مع جاتوزو على فسخ العقد بالتراضي

الصحيفة الوردية أوضحت أن روكو كوميسو المالك الجديد لفيورنتينا والذي سيُتم شراء النادي من الأخوين ديلا فالي سيُعين ماسيميليانو ميرابيلي مديرًا رياضيًا، وهو الرجل الذي منح جاتوزو فرصة تدريب ميلان حين أقال فينتشنزو مونتيلا وقدم له كل الدعم اللازم.

وكان الفيولا قد أقال ستيفان بيولي وعين مونتيلا خلال الموسم المنقضي، ولكن استمرار الأداء والنتائج السيئة وضع حدًا لمسيرة المدرب السابق لميلان وإشبيلية في فلورنسا، والمثير أن جاتوزو قد يخلفه أيضًا كما خلفه في تدريب الروسونيري.

نُوضح أخيرًا أن هناك رابطًا مهمًا يجمع الثلاثي كوميسو وجاتوزو وميرابيلي وهو أنهم جميعًا ينتمون لإقليم كالابريا، ودومًا ما يُعبرون عن فخرهم واعتزازهم بالانتماء لهذا الإقليم الذي يُعد من الأفقر في إيطاليا.