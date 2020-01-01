جاتوزو مؤمن بكرة القدم وميرتينز: إنها فرحة لا تصدق

تصريحات نجوم نابولي عقب التتويج بكأس إيطاليا على حساب يوفنتوس

أعرب لاعبو نابولي ومدربهم جينارو جاتوزو عن سعادتهم بتحقيق الفوز واللقب الأول هذا الموسم وانتزاع كأس إيطاليا من يوفنتوس .

وحسم نابولي لقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس، بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح بأربعة ركلات مقابل ركلتين.

وانتظر عشاق كرة القدم مواجهة قوية بين يوفنتوس ونابولي، تلك التي ستحسم لقبًا على مستوى كأس إيطاليا، والتي مالت في النهاية لمصلحة أمراء الجنوب.

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وقال جاتوزو في تصريحات عقب المباراة: "الحياة وبالأخص كرة القدم تمنحنا أكثر مما نتوقع، ولأنني أؤمن باللعبة وأحبها فبالتالي نجحنا في الفوز باللقب الذي أهديه لعائلتي"

وتابع: "أي شخص يقوم بوظيفته بصورة جيدة فإنّه يجني ثمار تعبه، وأكثر شيء يجعلني غاضبًا هو غياب الحافز والرغبة لدى اللاعبين، فأنا أؤمن بإله كرة القدم الذي يمنح لكل مجتهد نصيبه

ومن جهته قال درايس ميرتينز الهداف التاريخي للنادي والذي حطم رقم دييجو أرماندو مارادونا ومارك هامشيك إن الفوز باللقب يمنح شعورًا بالسعادة لا يمكن وصفه.

وأضاف: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لأننا نريد تحقيق شيء مميز حقًا، ظللنا جميعًا في نابولي أثناء فترة الإغلاق وقام الموظفون بعمل رائع معنا وكنا مستعدين للعودة من جديد"

وأردف: "بالنسبة لي، كانت فترة التوقف بمثابة أجازة، كنت سعيدًا للغاية عندما جئت إلى نابولي. عندها قررت توقيع العقد"

وحول الفارق بين أنشيلوتي وجاتوزو قال: "لقد حققنا أداءً جيدًا مع أنشيلوتي في دوري الأبطال، لكن أعتقد أن الطريقة التي فزنا بها اليوم واحتفلنا بها" أكثر مرونة"

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يذكر أن نابولي قد أقال كارلو أنشيلوتي منتصف الموسم الحالي، وتحديدًا بعد نهاية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بسبب خلاف مع رئيس النادي.