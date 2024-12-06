دفع تعويضات حتى لا يصل الأمر للشرطة

كشفت تقارير صحفية، عن ورطة جديدة وقع فيها الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب ميلان الحالي وريال مدريد السابق، بشأن اتهامه بالتعدي على فتاتين في إحدى حانات مدينة ميلانو الإيطالية.

ونقلت شبكة "ريليفو" الإسبانية تفاصيل الواقعة عن الصحفي الإيطالي المثير للجدل فابريتسيو كورونا، حيث أكد أن لاعب ميلان قام بالاعتداء على فتاتين في نادٍ خاص أثناء قضاء ليلة في الخارج وتورط في تدمير جزء منه.

وزعم كورونا في حلقة من العرض الخاص به على يوتيوب، بأن لديه مقاطع فيديو يظهر فيها ثيو هيرنانديز وهو يهاجم أولاً فتاة كانت تجلس بالقرب منه على أريكة ثم يدفع فتاة أخرى كانت أمامه على إحدى الطاولات الصغيرة في المنشأة.

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وأوضح أن اللاعب نجح في التوصل إلى اتفاق مع الفتاتين على عدم الإبلاغ عن الأمر ووقع معهما مذكرة قانونية، حيث كان عليه أن يدفع لهما مبلغ قيمته 65 ألف يورو كتعويضات ونفقات الليلة.

وأشار الصحفي الإيطالي، إلى أن الواقعة لم يتم الإبلاغ عنها للشرطة لا من قبل الفتاتين المعتدى عليهن، ولا من رواد النادي، مؤكدًا وجود لاعبين آخرين في ميلانو في محل الواقعة منهم زميليه كالابريا وجيرو.

وذكر كورونا، أن العديد من الأشخاص حاولوا بيع فيديوهات الواقعة، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي وقعها الطرفان بها اتفاق على 30 ألف يورو إضافية لحذف الفيديوهات، وبالفعل التزم مالك الحانة بحذف الفيديوهات.

وأكد كورونا أنه تلقى اتصالات لمنع نشر الفيديو، لكنه رفض أي عرض وأبلغ الشرطة عن ثيو هيرنانديز لأنه كانت بحوزته مقاطع الفيديو، مشيرًا إلى أن هذا هو الطريق الصحيح للتعامل مع مثل هذه القضايا.