ثورة غضب في الهلال .. "مدرب جبان وقرار أهم من التعاقد مع ميسي"

ثورة غضب في الهلال على هامش مباراة العدالة

شن الإعلامي الرياضي ناصر الجديع، هجومًا عنيفًا على الأرجنتيني إيميليانو نجل رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، والذي يتولى قيادة الفريق الأول، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

رامون دياز غادر الهلال إلى بلاده الأرجنتين، بسبب ظروف عائلية؛ ليتولى مساعده ونجله إيميليانو المسؤولية، حتى نهاية العقد في يونيو القادم.

وكتب الجديع عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مدرب جبان ابن جبان.. إشراك ومجاملة لاعبين منتهين ومتشبعين بلا حافز، على حساب لاعبين شباب متعطشين للعب؛ مثل مصعب الجوير ومحمد القحطاني وصهيب الزيد.. أمر يثبت أن الولد سر أبيه".

وتساءل الإعلامي الرياضي، عن الفائدة من إشراك لاعبين تأكد رحيلهم عن نادي الهلال؛ مثل الأرجنتيني لوسيانو فييتو، على حساب هؤلاء اللاعبين الشباب.

كما انتقد ناصر الجديع، مستوى حكام مباراة الهلال والعدالة، في الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، معتبرًا أن اللقاء جاء استكمالًا للظلم التحكيمي الذي عانى منه الزعيم، طوال الموسم الحالي.

وناشد الجديع، مجلس إدارة نادي الهلال، بالاستعانة بحكام أجانب، في جميع مباريات الموسم القادم، لافتًا إلى أن هذا القرار، أهم من جميع التعاقدات الجديدة.

جدير بالذكر أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على رأس الأسماء المرشحة بقوة للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي القادم.