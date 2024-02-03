ثورة جديدة في كرة القدم.. "الخوارزميات" تحدد أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات!

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يأتي بفكرة جديدة..

أثار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو، مرة أخرى فكرة تحديد رسوم انتقالات كرة القدم من خلال "الخوارزميات" بدلاً من تفاوض الأندية على سعر القيمة السوقية للاعبين المتعاقدين.

أتت هذه التصريحات في المؤتمر القانوني السنوي للفيفا الذي أقيم في طوكيو يوم الجمعة.

الفكرة موجودة منذ عدة سنوات، وأعاد إنفانتينو طرحها وسط سوق انتقالات عالمية تقدر قيمتها السنوية التقريبية حاليًا بأكثر من 10 مليارات دولار.

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وقال إنفانتينو: "الآن أكثر من أي وقت مضى، من الضروري بالنسبة لنا أن نتحدث عن هذه المواضيع وغيرها".

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وأردف: "على سبيل المثال، أن نناقش إمكانية استخدام خوارزمية لتقدير القيمة العادلة لرسوم الانتقال من أجل زيادة الشفافية ومساعدة الجهات ذات الصلة بسوق الانتقالات"

ومن غير الواضح كيف سيتم تفعيل هذه الطريقة في حال إقرارها، وهل سيكون للأندية أي دور في تحديد قيمة الرسوم أم لا.