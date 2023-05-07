ثورة تعاقدات .. باريس يستهدف ستة نجوم لإرضاء مبابي

من يكونوا صفقات باريس سان جيرمان الستة؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بدأت التخطيط للانتقالات الصيفية ووضعت عينها على 6 نجوم لضمهم.

ويقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الرحيل عن الفريق الباريسي بنهاية هذا الموسم، ويسعى النادي لضم صفقات مميزة هذا الصيف لتعويض رحيله ولزيادة قوة الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

ووفقًا لجريدة " تيليفوت" على لسان الصحفي "Saber Desfarges" ، فإن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في التعاقد مع كل من راندال كولو مواني، كيفرين تورام، موسى ديابي، لوكاس هيرنانديز، وفيكتور أوسيمين، وكيم مين جاي، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن النادي الفرنسي يحاول ضم هؤلاء اللاعبين إرضائًا لنجم الفريق كيليان مبابي.

ويلعب راندال كولو مواني، في مركز الهجوم بنادي آينتراخت فرانكفورت، بينما يلعب كيفرين تورام، في مركز وسط الملعب بفريق نيس الفرنسي.

وفي مركز الجناح يلعب موسى ديابي، مع فريق باير ليفركوزن حاليًا، بينما لوكاس هيرنانديز، يلعب في مركز الدفاع مع فريق بايرن ميونخ.

ويلعب فيكتور أوسيمين، في مركز المهاجم مع فريق نابولي الإيطالي، وأخيرًا اللاعب كيم مين جاي، يلعب في مركز الدفاع بفريق نابولي أيضًا.