ثنائية رائعة وتربع على عرش صناعة اللعب.. أرقام ميسي ضد كليرمون فوت

النجم الأرجنتيني يتألق في بداية الموسم

شارك ليونيل ميسي في الجولة الافتتاحية لموسم باريس سان جيرمان من خلال لقاء كليرمون فوت الذي انتصر فيه الفريق العاصمي بنتيجة 5-0.

وظهر ميسي بصورة مميزة تعكس مستواه البدني المناسب لبداية الموسم، والجانب الفني الرائع كعادة البرغوث.

وساهم ميسي في خماسية باريس، حيث صنع الهدف الأول لنيمار، وسجل الهدف الرابع، فيما وضع الهدف الخامس بطريقة رائعة للغاية، وقدم بعض التمريرات الساحرة كعادته في ليلة تألق الأرجنتيني.

ماذا قدم ميسي؟

شارك ميسي في المباراة أساسيًا ولعب لمدة 90 دقيقة ولم يغادر أرض الملعب إلا بعد صافرة الحكم بنهاية اللقاء.

ولمس ليونيل الكرة 88 مرة، وقام بعمل 52 تمريرة صحيحة بنسبة 85.2%، كما مرر 4 تمريرات مفتاحية، وصنع فرصتين محققتين للتسجيل.

وقام البرغوث الأرجنتيني بعمل 4 كرات عرضية نجح منهم 3 عرضيات بالوصول بنجاح، فيما أرسل 3 كرات طويلة.

وصنع ميسي الهدف الأول لباريس، حيث فشل في استلام الكرة لكنها وصلت إلى نيمار الذي وضعها في الشباك، ليصبح أكثر من قدم تمريرات حاسمة في الدوريات الخمس الكبرى في عام 2022، من خلال صناعة 11 هدفًا.

وسجل ليونيل هدف الفريق الرابع بعد لعبة ممتازة بينه وبين نيمار، ومسك الختام كان بمقصية رائعة للغاية ليؤكد جاهزيته للموسم الجديد.

وعلى المستوى الدفاعي شارك ميسي في 10 تدخلات أرضية نجح في اقتناص 7 منهم، وقام بعرقلة أحد لاعبي الخصم مرة وحيدة.

ماذا عن موسم باريس سان جيرمان؟

يتطلع فريق باريس سان جيرمان للحصول على كافة الألقاب هذا الموسم بعد أن حصل على الدوري الفرنسي فقط في الموسم الماضي مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

في حين أن الأجواء الآن أصبحت أكثر تحسنًا مع المدرب الجديد كريستوف جالتييه، الذي يحاول أن يوظف عناصر الفريق بأفضل صورة ممكنة للاستعداد لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

ويطمح ميسي لمساعدة باريس في تحقيق النجاحات، حيث أن الموسم الحالي هو الأخير في عقد النجم الأرجنتيني في فرنسا ولا أحد يعلم حتى الآن وجهته المقبلة.