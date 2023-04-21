"ثلاثية ميكي ماوس" .. أسطورة ليفربول يسخر من مانشستر يونايتد عقب فضيحة إشبيلية

يونايتد يودع الدوري الأوروبي في الأندلس

سخر أسطورة ليفربول روبي فاولر من مانشستر يونايتد عقب وداعه الدوري الأوروبي بالخسارة من إشبيلية بثلاثية نظيفة.

وسقط فريق إريك تين هاج مساء الخميس في ملعب "سانشيز بيزخوان" في لقاء العودة بعد تعادله ذهاباً بهدفين لكل جانب، ليفقد أمله في تحقيق بطولة ثانية هذا الموسم عقب كأس كاراباو.

فاولر لم يفوت الفرصة للسخرية من الخصم التاريخي للريدز، ونشر صورة عبر حسابه على تويتر وهو يحمل كأس البطولة الأوروبية التي ودعها يونايتد، وبجواره جيمي ريدناب مع كأس كاراباو، وسامي هيبيا مع كأس الاتحاد الإنجليزي في 2001 وعلق: "ثلاثية ميكي ماوس".

ويقصد مهاجم ليفربول السابق بتغريدته سخرية جماهير يونايتد في ذلك العام من فريقه بسبب الاحتفاء بتلك الثلاثية من الألقاب، نفس الألقاب التي كان يسعى يونايتد للفوز بها هذا العام ولكن انتهى حلمه بالخروج القاري.

ويملك يونايتد فرصة إضافة لقب جديد هذا الموسم عندما يلعب الأسبوع المقبل في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد برايتون مساء الأحد القادم.