ثلاثية تاريخية تنتظر ميسي حال توج بكأس العالم!

علي رفعت
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20221212 Lionel MessiGetty Images
ليونيل ميسيكأس العالمالأرجنتين vs كرواتياالأرجنتينكرواتيا

النجم الأرجنتيني سيحقق أمرًا لم يحققه أي لاعب من 40 عامًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رقم خاص للغاية يقترب منه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن فوز ليونيل بكأس العالم سيعني حصوله على رقم لم يحققه في التاريخ إلا باولو روسي نجم المنتخب الإيطالي.

وكان روسي قد نال لقب كأس العالم مع المنتخب الإيطالي في 1982 وهو هداف البطولة، وكذلك حصل على لقب أفضل لاعب فيها.

ولم يحدث منذ ذلك التاريخ أن حصد أي لاعب لقب هداف البطولة وأفضل لاعب سويًا مع تحقيق لقبها، والوحيد الذي جمع بين الجائزتين الفرديتين بعد روسي كان إيطاليًا أيضًا وهو سالفاتوري سكيلاتشي.

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني سيواجه نظيره الكرواتي مساء الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم ويلعب الفائز منهما أمام المغرب أو فرنسا في النهائي.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 70270فرنسا، 2018
  • 50924ألمانيا، 2014
  • 96257إسبانيا، 2010
  • 34819إيطاليا، 2006
252270 الأصوات
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