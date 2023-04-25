ثلاثة ملايين يورو .. جورج مينديش يصعب مهام برشلونة بعد التوقيع مع لامين يامال

مينديش يضع برشلونة في ورطة بعد نجاحه في الحصول على توقيع لامين يامال..

صنع الجناح الشاب صاحب الأصول المغربية لامين يامال التاريخ مع نادي برشلونة الإسباني، حيث أصبح أصغر لاعب يحصل على استدعاء لدخول قائمة الفريق الأول للنادي الكتالوني، لكن يبدو أن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد بالنسبة للجناح الشاب.

اللاعب الإسباني من أصل مغربي يعتبر أحد أعظم المواهب في أكاديمية "لا ماسيا"، وينظر إليه على أنه خليفة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن البرتغالي جورج مينديش أحد أهم وكلاء الأعمال في عالم كرة القدم، حصل بالفعل على توقيع والد لامين يامال لتمثيل اللاعب في المستقبل.

مينديش معجب برؤية كيف يتطور لاعب برشلونة الشاب بطريقة أسرع من لاعبين مثل ميسي أو أنسو فاتي، ونجح بالفعل في خطفه من وكيله السابق إيفان دي لا بينيا وكيل لاعبين آخرين في برشلونة مثل جافي.

التقرير كشف أن جورج مينديش تمكن من الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا مقابل ثلاثة ملايين يورو ذهبت إلى والده.

ومن المعروف عن مينديش قدراته التفاوضية العالية من أجل الحصول على أفضل صفقة لموكليه، ورغم علاقة البرتغالي الممتازة مع برشلونة مؤخرًا، إلا أن مينديش قد يصعب مهمة "البلوجرانا" في الاحتفاظ بخدمات يامال في المستقبل.