دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ثلاثة أندية تتنافس على بن شرقي والزمالك الأقرب

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الزمالك قد يحصل على خدمات أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي قريباً
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الهلال، تلقى العديد من العروض من أجل التخلي عن لاعبه المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقاً لصحيفة الرياضية، فإن أندية الوداد المغربي، والوحدة الإماراتي، طلبوا التعاقد مع اللاعب من إدارة الزعيم، بالإضافة إلى الزمالك المصري.

وحسبما أشارت الصحيفة، فإن عرض الزمالك هو الأقرب للقبول، إذ أنه الأقوى بين العروض الأخرى.

وانضم بن شرقي إلى صفوف الهلال، في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي، ولكنه لم يقدم المنتظر منه، في أول موسم له مع الفريق.

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وفي فترة الانتقالات الشتوية الماضية خرج اللاعب المغربي، إلى فريق لانس الفرنسي على سبيل الإعارة، سجل خلالها ثلاثة أهداف في 11 مباراة.

الجدير بالذكر ان اللاعب المغربي صاحب الـ 24 عاماً، يربطه عقداً مع الهلال يستمر حتى صيف 2020.

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