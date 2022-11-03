ثروة جيرارد بيكيه.. كم تبلغ ومن أين أتت؟

الإسباني الدولي السابق من أغنى لاعبي كرة القدم

أتى إعلان الإسباني جيرارد بيكيه اعتزاله كرة القدم ليشير إلى إرث كبير للمدافع الذي مكث أكثر من 20 عامًا بين صفوف البلوجرانا منذ أن كان فتى ناشئًا في صفوف أكاديمية "لا ماسيا" إلى أن بات من أهم المدافعين في تاريخ النادي الكتالوني.

والإرث ليس رياضيًا فقط، لقد حقق الإسباني من نجوميته في صفوف برشلونة عوائد مادية تجعله من أكثر الرابحين للأموال في إسبانيا، وهو الذي أسس كيانًا اقتصاديًا خاصًا به نقله من فئة لاعبي كرة القدم إلى رجال الأعمال.

تاريخ بيكيه في برشلونة وإسبانيا

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا بدأ مشواره في لا ماسيا قبل أن يذهب إلى مانشستر يونايتد في إنجلترا أين بدأ مسيرته الاحترافية.

بعد ذلك قضى فترة معارًا إلى ريال سرقسطة قبل أن يعود إلى يونايتد ومنه إلى برشلونة الذي أعاده إلى صفوفه ليبدأ سلسلة من الأداء المبهر الذي تشارك فيه دفاع برشلونة برفقة كارليس بويول.

مع برشلونة ساهم في العديد من البطولات التي جعلته من أهم المدافعين في تاريخ النادي، حقق دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات إلى جانب عشرات البطولات الأخرى برفقة البلوجرانا.

من 2009 وحتى 2018 أيضًا، كان بيكيه من ركائز منتخب إسبانيا ولعب مسابقة اليورو في 2012 و2016، وحقق لقب كأس العالم في 2010 وشارك إلى جانبه في مونديالي 2014 و2018.

ثروة بيكيه.. من أين أتت وكم تبلغ؟

حتى الموسم الماضي حين تم تخفيض عقد بيكيه ضمن مجموعة من لاعبي برشلونة بسبب التدابير الاقتصادية الخاصة بالنادي، كان عقد الدولي الإسباني السابق يصل إلى 225 ألف يورو في الأسبوع، مع عقد سنوي يصل إلى 12 مليون يورو وإضافات توصله إلى 15.5 مليون يورو.

إلى جانب رواتبه، فإنه سفير لشركة "نايكي" الأمريكية، ورئيس لعدة شركات هامة من أبرزها كوزموس للخدمات الإعلانية، ورئيس نادي أندورا وله العديد من الأنشطة الاستثمارية والترفيهية والرياضية منها عقود أبرمت مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم نفسه.

وفقًا لموقع "wealthygorilla" المختص في تقدير ثروات المشاهير، فإن آخر إحصاء لثروة جيرارد بيكيه وصل إلى 91 مليون يورو صافية في 2022.