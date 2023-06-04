تييري هنري يفجرها: لهذا كان رحيل ليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان متوقعًا!

أسطورة فرنسا يرى أن ميسي قد ترك بالفعل بصمته على باريس سان جيرمان..

يرى تييري هنري نجم برشلونة الإسباني السابق وأسطورة فرنسا، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد ترك بالفعل بصمته على تاريخ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي سيغادر باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، بعدما ساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثانية على التوالي، لكن عامه الأخير في فرنسا شابه الجدل، مع استهداف جماهير النادي له أثناء الاحتجاج على فشل الفريق في دوري أبطال أوروبا.

العداء بين ميسي وجمهور "حديقة الأمراء" وصل إلى ذروته بعد قيام الأرجنتيني برحلة غير مصرح بها إلى المملكة العربية السعودية، للقيام بعمل دعائي هناك، مما أدى إلى معاقبته من قبل باريس سان جيرمان.

هنري، وفي تصريحات مع شبكة "أمازون برايم فيديو" للبث الرقمي، قيم فترة ميسي مع باريس سان جيرمان، ومدى تأثيره على الفريق.

وقال هنري: "لقد أصبح بالفعل يمثل جزءً من تاريخ هذا النادي، لقد توج للتو بطلًا، وكان بطلًا العام الماضي، سيقول الناس إن الأمر سهل، لكن بالنسبة لي لقد حقق ذلك".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى الموسم الذي انتهى بالفعل، فإن أرقامه تتحدث عن نفسها".

وتابع: "لكن بعد ذلك، هل سيكون الأمر أكثر من ذلك؟ هل ترك علامة في عقول وقلوب الناس؟ هذا نقاش آخر، عليك البقاء لفترة طويلة من أجل ذلك، وهذا ليس بالأمر السهل على أرض كيليان مبابي".

واختتم هنري: "عندما تسمع الناس بشكل عام في باريس، فإنهم يرون أن ميسي لم يشعر بالعاطفة تجاه النادي".

مستقبل ميسي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان لم يحسم بعد، حيث ارتبط اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا بالعودة إلى برشلونة، لكن التقارير تشير إلى أن إنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي مستعدون للتوقيع معه.