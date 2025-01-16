رحيل تيديسكو مسألة وقت .. تييري هنري ينافس "عدو رونالدو" على تدريب بلجيكا

التكهنات مستمرة رغم نفيه الأمر

أصبح النجم الفرنسي السابق تييري هنري، على أعتاب العودة مرة أخرى لمجال التدريب، بعد ظهور اسمه ضمن المرشحين لخلافة دومينيكو تيديسكو في منتخب بلجيكا.

هنري سبق أن عمل من قبل كمساعد لروبرتو مارتينيز المدرب السابق لبلجيكا، وخاض تجارب أخرى كمدرب لموناكو ومونتريال ومنتخب فرنسا الأولمبي، ويكتفي حاليًا بدوره كمستثمر بنادي كومو الإيطالي.

ووفقًا لموقع "HLN " فإن هنري يعتبر الآن من بين خمسة مرشحين لقياد بلجيكا، تزامنًا مع الأنباء المتزايدة حول رحيل تيديسكو عن المنصب خلال الأيام القليلة القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الموقع إلى أن هنري الذي نفى ترشحيه لقيادة الشياطين الحمر عبر شبكة "RMC" يتنافس مع رودي جارسيا مدرب نابولي والنصر السابق على خلافة تيديسكو، وسط مساعي من الاتحاد البلجيكي للإعلان عن المدرب القادم خلال أسبوعين.

ولا يعتبر جارسيا من الأسماء المفضلة في الوقت الحالي لقيادة منتخب بلجيكا، وذلك بسبب تجربته مع النصر التي انتهت برحيله لسوء النتائج وخلافه مع كريستيانو رونالدو، وأيضًا لمعاناته في الفترة القصيرة التي قضاها مع نابولي، ولكن لا يمكن استبعاده تمامًا لخبرته الهائلة في الملاعب الأوروبية.

ومن جانبه يسعى فينسينت مانيرت المدير الرياضي للاتحاد البلجيكي إلى حسم قراره النهائي قريبًا لاختيار المدرب المستقبلي لبلاده، مع تركيزه على أسماء غير محلية لهذه المهمة.

ويأتي ذلك على الرغم من رغبة بعض المشجعين في رؤية مدرب بلجيكي يقود الشياطين الحمر، ولكن التوقعات لا تشير إلى إمكانية تعيين أي الثنائي المحلي الأبرز "هاين فانهايزبروك وفيليب كليمنت" في الوقت الحالي.