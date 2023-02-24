تين هاج يكشف دور "البعوضة" التي أرهقت فرينكي دي يونج ودمرت برشلونة!

خرج إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، للإشادة بالدور الذي لعبه البرازيلي فريد في إسقاط برشلونة بالدوري الأوروبي.
مانشستر دخل لقاء الإياب في تصفيات مرحلة خروج المغلوب بعد تعادله على ملعب كامب نو 2/2، ليفوز بهدفين مقابل هدف في أولد ترافورد، بفضل الثنائي البرازيلي فريد وأنتوني.
وقال الهولندي في تصريحات صحفية عن فريد:"ساهم بدور مهم بالفعل في الأسبوع الماضي أمام برشلونة، وكرر نفس الأمر في لقاء العودة، حيث تمكن من إيقاف فرينكي دي يونج بأفضل صورة ممكنة وساعد على الحد من خطورته".
وأضاف"كان عليه أن يلعب دور البعوضة حول دي يونج في خط الوسط وفعل ذلك بشكل رائع، وساعد الفريق على لعب كرة القدم السريعة التي أحبها، أريد رؤية كرة ديناميكية وليست ثابتة، أنا لا أحب اللعب الممل وأريد تقديم مستويات تساهم في تسلية الناس".
جدير بالذكر أن مانشستر يستعد لمواجهة فريق ريال بيتيس الإسباني يوم 9 مارس القادم في ذهاب دور الـ16 من دوري الأوروبي، قبل خوض لقاء الإياب بعدها بأسبوع.
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