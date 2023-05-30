تين هاج يكشف الميزة الأهم لرحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد

المدرب الهولندي لا يشعر بالرضا الكامل عن الموسم

كشف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، عن التغيير الذي شهده الفريق بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي.

رونالدو توصل لاتفاق مع الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بفسخ عقده مع النادي، من أجل خوض تجربة جديدة مع النصر، بعد توتر علاقته بشكل كبير مع تين هاج وهجومه العلني على الهولندي.

وعندما سُئل تين هان عن تحسن مستوى مانشستر بعد رحيل رونالدو قال لصحيفة "تايمز" البريطانية:"إذا كنت تلاحظ ذلك فالأمر متروك لك، كل ما أريده من فريقي هو الاستباقية والديناميكية والحزم في الملعب".

وأضاف:"لقد رأيت مانشستر يونايتد بهذه الحالة في العديد من المرات وهذا ما أحبه، هذا لا يعني رضانا التام عن الموسم، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، ولكننا بالتأكيد أظهرنا العقلية المناسبة".

يذكر أن مانشستر حصل على لقب كأس رابطة المحترفين هذا الموسم، واحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم على حساب ليفربول.