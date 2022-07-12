تين هاج يقطع الصمت حول رونالدو: "لا نفكر به.. لقد أصبح جزءًا من الماضي"

الهولندي غير مستعد للمزيد من التلاسن

بعد فترة من الصمت أعقبت تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو التي أدت إلى رحيله عن مانشستر يونايتد، تحدث الهولندي إريك تين هاج مدرب فريق ملعب أولد ترافورد للمرة الأولى بوضوح حول الأمر.

وقال تين هاج في تصريحات له مؤخرًا: "رونالدو بات جزءًا من الماضي الآن، نحن لا نفكر إلا في المستقبل الآن".

وأثناء استعداد رونالدو لخوض منافسات كأس العالم مع البرتغال ظهرت له تصريحات نارية برفقة الإعلامي بيرس مورجان كان تين هاج واحدًا من أهم موادها.

رونالدو قال إن تين هاج لا يحظى باحترامه، لأنه لا يبادله الاحترام ذاته، كما أشار بأصابع النقد اللاذع لأساطير مانشستر يونايتد القدامى بالإضافة إلى الإدارة الحالية.