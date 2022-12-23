تين هاج يطالب مارتينيز بالعودة: الفوز بكأس العالم مذهل لكن لدينا مباريات!

إريك تين هاج يكاد يفقد أعصابه!

أكد إريك تين هاج على سعادته لفوز لاعبه ليساندرو مارتينيز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني، وواسى الفرنسي رافاييل فاران.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها تين هاج ونقلتها "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن الفوز بكأس العالم أمر مذهل، لكن الفريق عليه الاستعداد لمباريات الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج: "ليساندرو لا يزال يحتفل في الأرجنتين في بوينس أيرس ويتجول وأنا أتفهم ذلك فهو عاطفيًا مشحون للغاية بعد أن حقق كأس العالم".

وأردف: "الفوز بكأس العالم من أجل بلادك هو أمر مذهل، هو أفضل ما يمكنك أن تقوم به، لكن عليه أن يفهم أن الدوري الإنجليزي يعود يوم 27 ديسمبر".

وأكمل عن رافاييل فاران: "لابد وأنه محبط بسبب خسارة النهائي، لكن عليه أن يكون فخورًا بالتواجد فيه للمرة الثانية على التوالي، وبكل ما حققه في مسيرته حتى الآن".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة وله مباراة أقل من توتنهام ونيوكاسل.