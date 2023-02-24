تين هاج يستغل فوزه على برشلونة للسخرية من ليفربول!

أشاد إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بفريقه بعد التأهل لدور ال16 مكرر من الدوري الأوروبي، كما قام المدرب الهولندي بالسخرية من ليفربول، في إشارة إلى هزيمتهم 5-2 على يد ريال مدريد في وقت سابق من الأسبوع.
مانشستر يونايتد تفوق على برشلونة (4/3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور الإقصائي من الدوري الأوروبي، بعد حسم مواجهة الأمس على ملعب أولد ترافورد بهدفين لهدف.
عندما سئل تين هاج عما إذا كان هذا هو أكبر فوز له منذ توليه قيادة النادي في الصيف، قال: "أعتقد ذلك، نعم برشلونة هو متصدر الدوري الاسباني بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد، لقد رأينا ما فعله ريال مدريد هذا الأسبوع ضد ليفربول أعتقد أنه فوز كبير نعم أننا هزمناهم".
وأضاف: "كانت خطة لبعنا هي الدفع بأنتوني وجارناتشو لاستغلال المساحات الواسعة بالسرعة، والركض خلف المدافعين، والمراوغات، كلا اللاعبان شجاعان للغاية ولا يخافان أحد".
وواصل: "أعتقد أن لدينا شخصيات رائعة في الفريق، مثل رافائيل فاران ليساندرو مارتينيز".
وأتم: "لقد قلت بالفعل أن أنتوني وجارناتشو لا يخافان أحدًا برونو فيرنانديش أيضا، وكذلك كاسيميرو بالطبع، لدينا شخصيات تتعافى من النكسات".
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