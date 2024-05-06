تين هاج يرد "الصفعة" لمورينيو .. الحرب تشتعل بعد انهيار مانشستر يونايتد!

حرب تصريحات بين جوزيه مورينيو وإريك تين هاج..

رد الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، "الصفعة" إلى نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي قاد الفريق الأول لكرة القدم، في وقتٍ سابق.

مورينيو قاد مانشستر يونايتد، في الفترة من يوليو 2016 إلى ديسمبر 2018، متوّجًا بـ3 ألقاب رسمية؛ هي "الدوري الأوروبي، كأس الرابطة الإنجليزية والسوبر المحلي (الدرع الخيرية)".

ومنذ أيام قليلة.. أكد المدير الفني البرتغالي، على أنه حزين من طريقة خروجه من العملاق الإنجليزي، متهمًا الإدارة بـ"عدم دعمه"، خاصة في الصفقات، مثلما تفعل مع تين هاج.

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لكن.. تين هاج حرص في تصريحات مع شبكة "ESPN"، على الرد على جوزيه مورينيو؛ قائلًا: "باستثناء مورينيو؛ لم يحصل أي مدرب في مانشستر يونايتد، على اللاعبين الذين يريدهم".

وبالفعل.. حصل مورينيو، على نجوم عالميين؛ مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الفرنسي بول بوجبا، التشيلي أليكسيس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وأعرب المدير الفني الهولندي، عن ثقته في تحقيق الشياطين الحمر "الأهداف المرجوة"، على الرغم من صعوبة الدوري الإنجليزي، الذي أصبح يتنافس عليه 7 أو 8 أندية.

وشدد إريك تين هاج، على أن جميع الأندية التي تتنافس على لقب الدوري الإنجليزي، تملك نجومًا رائعين؛ لذلك من أجل أن يحقق مانشستر يونايتد "البطولة"، يجب أن يقوم ببناء فريقٍ قوي.

جدير بالذكر أن نتائج مانشستر يونايتد، انهارت في السنوات الأخيرة؛ حيث يحتل - حاليًا - المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"، للموسم الرياضي 2023-2024.