شبح زيدان يضع تين هاج تحت الضغط .. ومانشستر يونايتد يجهز الخطة البديلة!

لا مزيد من الفرص للمدرب الألماني

كشفت تقارير صحفية، عن مؤشرات قوية لعودة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، إلى ساحة التدريب مرة أخرى بعد فترة انقطاع وصلت إلى 3 أعوام.

وكان زيدان قد رحل عن ريال مدريد في صيف 2021، بعد ولايتين مميزتين نجح خلالهما في تحقيق لقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن اسم زيدان قد عاد بقوة للظهور على طاولة مانشستر يونايتد من أجل تولي القيادة الفنية للفريق هذا الموسم، في ظل البداية المخيبة مع الهولندي إريك تين هاج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن تين هاج لم يقنع إدارة اليونايتد بعد النتائج السلبية في بداية الموسم، حيث لعب الفريق 3 مباريات، فاز في واحدة أمام فولهام، قبل أن يخسر من برايتون (1-2) وليفربول (0-3).

وأشارت إلى أن هذه النتائج دفعت الفريق المؤيد لرحيل تين هاج عن اليونايتد، يفتح باب النقاش حول إمكانية استبعاده لحساب الفرنسي زين الدين زيدان، والذي كان هدفًا للإدارة خلال الموسم الماضي، لكن تم تجديد الثقة في المدرب الهولندي.

وشوهد زين الدين زيدان وهو يحضر جلسة تدريب فريق ريال بيتيس - وهي الصورة التي انتشرت بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حرص على حضور المران الأول لنجله إلياز مع الفريق الأول في سيوداد ديبورتيفا لويس ديل سول.

وكان إلياز (18 عامًا) لاعبًا في مراحل الشباب لريال مدريد على مدار 11 عامًا ماضية، قبل أن يغادر النادي الملكي للانضمام إلى بيتيس، الذي يديره الآن مدرب مانشستر سيتي السابق مانويل بيليجريني.