صدمة غير متوقعة لتين هاج .. تحديد مدة غياب ليني يورو عن مانشستر يونايتد

نجم اليونايتد المستقبلي يبدأ رحلته بإصابة قوية

كشفت تقارير صحفية، مدة الغياب المتوقعة للنجم الفرنسي ليني يورو، أحدث صفقات مانشستر يونايتد، عن الملاعب بعد الإصابة القوية التي تعرضه لها مؤخرًا.

وانضم ليني يورو إلى مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من ليل الفرنسي، مقابل 62 مليون يورو، مفضلًا ارتداء قميص الشياطين الحمر، رغم تلقيه أكثر من عرض آخر أبرزهم من ريال مدريد.

لكن البداية لم تكن مشرقة بالنسبة ليورو مع فريقه الجديد، حيث خرج مُصابًا في الشوط الأول من خسارة مانشستر يونايتد الودية أمام آرسنال يوم السبت الماضي، في إطار الجولة التحضيرية للموسم المقبل.

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وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليني يورو، الذي ظهر في مران الفريق اليوم يمشي على عكازين، يشتبه في إصابته بكسر في مشط القدم، وسيحتاج إلى فترة لا تقل عن شهرين من أجل التعافي والعودة مرة أخرى إلى الملاعب.

وتأتي هذه المعلومات، بمثابة صدمة للهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، الذي تحدث عقب مباراة آرسنال، مؤكدًا أن مدة غياب اللاعب ستكون قصيرة وفقًا للتوقعات المبدئية.

وأشارت إلى أن المدافع الفرنسي صاحب الـ18 عامًا، ينتظر أن يغيب عن أول 7 مواجهات لليونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كل من (فولهام، برايتون، ليفربول، ساوثهامبتون، كريستال بالاس، توتنهام).

ويستهل مانشستر يونايتد موسمه المقبل 2024-2025، بمواجهة قوية أمام مانشستر سيتي، يوم 10 أغسطس المقبل على ملعب ستاد ويمبلي، ضمن منافسات بطولة الدرع الخيرية التي تفتتح الموسم في إنجلترا.