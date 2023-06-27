تين هاج لا يُحبه .. عرض سعودي ضخم لإنقاذ دي خيا من جحيم مانشستر يونايتد!

المدرب الهولندي لا يُريده كأساسي

ينتظر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي موقف حارسه دافيد دي خيا من الانتقال إلى الدوري السعودي، تمهيدًا لضم أندري أونانا من نظيره الإيطالي إنتر.

الحارس الإسباني لديه اتفاقية مع يونايتد من أجل التوقيع على عقد جديد ولكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على الأمر حتى الآن، كما أن المدرب إريك تين هاج لا يشعر بالحماس تجاه اللاعب.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن المدرب الهولندي مصمم على التعاقد مع أونانا، بسبب معرفته القوية به من خلال تجربتهما معًا في نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وهو ما يجعل دي خيا في حيرة من أمره، لأنه لو جدد عقده مع يونايتد سيجلس على دكة البدلاء للحارس الكاميروني، لذلك يظهر العرض المالي الضخم من دوري روشن السعودي لينقذه من جحيم دكة يونايتد.

الصحيفة لم تذكر اسم النادي الذي يريد التعاقد مع دي خيا من الدوري السعودي، لكنها أكدت أن يونايتد سيدخل في مفاوضات رسمية مع إنتر هذا الأسبوع لضم أونانا، حيث يطلب النادي الإيطالي مبلغ 50 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

وعلى الجانب الآخر ينتظر دي خيا مصيره بعدما أصبحت شعبيته ضعيفة لدى جماهير الشياطين الحمر بسبب الأخطاء الكارثية التي ارتكبها بالمواسم القليلة الماضية.