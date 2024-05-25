"سأحصد الألقاب مع فريق آخر".. تين هاج يباغت إدارة مانشستر يونايتد بتصريح ناري!

ماذا قال المدرب الهولندي؟

بدا الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، سعيدًا للغاية بتتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة النهائية على حساب الغريم مانشستر سيتي اليوم السبت بملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وحسم يونايتد المباراة بنتيجة 2-1 عن طريق الثنائي الشاب أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو في الدقيقتين 30 و39، بينما أحرز دوكو هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 87، ليحصد الفريق الأحمر لقب الكأس رقم 13 في تاريخه، ويقترب من آرسنال، البطل التاريخي للمسابقة (14).

وقال تين هاج، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "في آخر 10 سنوات، مانشستر يونايتد لم يحقق الكثير من البطولات ولم يلعب الكثير من النهائيات".

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وأضاف: "أنا هنا وأريد بناء الفريق وأريد الفوز، ليس عليكم أن تسألوني في كل مرة عن مستقبلي، وليس على الملاك إخباري يوميًا بأنني سأستمر".

وختم: "حصدت بطولتين في موسمين وثلاث نهائيات، هذا ليس سيئا أليس كذلك؟.. إذا كانوا لا يريدونني فسأذهب إلى نادٍ آخر وأفوز بالبطولات لأن هذا ما أفعله طوال مسيرتي".