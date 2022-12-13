تين هاج عن ماجواير: أتمنى أن يلعب مع مانشستر يونايتد مثلما فعل في كأس العالم

مدرب مانشستر يونايتد يوجه رسالة إلى ماجواير، المدافع المغضوب عليه من جماهير "الشياطين الحمر".

عبر الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن إعجابه بالمستوى الذي قدمه هاري ماجواير مدافع "الشياطين الحمر" مع منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم 2022، متمنيًا أن يستمر على نفس النهج عند عودته إلى النادي.

ماجواير خسر مقعده في تشكيلة مانشستر يونايتد في أغسطس الماضي، لكن المدافع الإنجليزي البالغ من العمر 29 عامًا بدأ جميع مباريات "الأسود الثلاثة" في المونديال، قبل الخروج من ربع النهائي أمام فرنسا.

تين هاج، أدلى بتصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" خلال المعسكر التدريبي لمانشستر يونايتد في إسبانيا، مؤكدًا أنه يتمنى استمرار ماجواير على نفس النهج.

وقال: "من الواضح أنه جيد بما يكفي للعب على أعلى مستوى، مر بفترة في مانشستر حيث كان يلعب بشكل سيئ ومن ثم هناك بالطبع صعوبات".

وأضاف: "لكن مع إنجلترا، قدم مباريات جيدة طوال الوقت تقريبًا، نريده أن يفعل الشيء نفسه في مانشستر"

واختتم تين هاج: "أعتقد أنه قدم بطولة جيدة للغاية في كأس العالم، كان ثابتًا جدًا، إذا ما يلعب بثقة كبيرة كما يفعل الآن، سيكون لاعبًا مهمًا جدًا بالنسبة لنا، وهذا ما نأمله جميعًا".

يذكر أن مانشستر يونايتد سيعود إلى المنافسات يوم 21 ديسمبر بمواجهة في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين على أرضه ضد بيرنلي، قبل أن يستضيف نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي يوم 27 ديسمبر.