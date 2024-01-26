تين هاج عن ضم بنزيما: لقد نظرنا في الأمر!

مدرب مانشستر يونايتد يصدم جماهيره!

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أكد إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن فريقه قد فكر في ضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بالفعل.

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يأتي هذا في الوقت الذي ارتبط فيه الشياطين الحمر بضم كريم بنزيما لاعب الاتحاد، الذي يمر بفترة سيئة في الدوري السعودي.

وقال تين هاج: "لقد نظرت في الأمر، لكن لا يوجد مجال لذلك بسبب اللعب المالي النظيف، لا يمكننا فعل أي شيء فيما يخص مشكلة الهجوم".

وأضاف: "بالطبع يمكن لراشفورد أن يلعب كمهاجم، ولدينا بعض البدائل الأخرى، لكن مارسيال سيغيب لشهرين أو أكثر ولدينا مشكلة في القائمة".

ويحتل مانشستر يونايتد في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، وهجومه يعد الأسوأ بين أصحاب المراكز الـ 14 الأولى بـ 24 هدفًا.

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جدير بالذكر أن سوق الانتقالات الشتوية ينتهي في الأول من فبراير ولم يقم مانشستر يونايتد بأي صفقة حتى تلك اللحظة.

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