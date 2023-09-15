تين هاج عن أزمة سانشو: لعبنا جيداً ضد آرسنال!

شبح سانشو يطارد تين هاج، الهولندي يرفض الحديث عن أزمة جناح يونايتد

تجاهل إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الحديث عن جادون سانشو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق القادمة أمام برايتون في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجناح الإنجليزي خرج ببيان مقتضب بعد عدم مشاركته خلال مواجهة أرسنال التى خسرها يونايتد، مؤكدًا أنه بحالة صحية، جيدة وأن المدرب الهولندي تعمد إبعاده عن الفريق.

وجاء الرد أمس من مانشستر يونايتد في بيان رسمي كشف عن استبعاد سانشو من تدريبات الفريق الأول، وخضوعه لتدريبات بشكل منفرد حتى حل مشاكله مع الجهاز الفني النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخلال مؤتمر المدرب الهولندي قبل مواجهة فريقه القادمة في البريميرليج سأله أحد الصحفيين عن سانشو، لكنه تحدث عن أرسنال بدلاً من ذلك.

وقال تين هاج: "لقد أنهينا المباراة، ونعمل على ردود الفعل، وتعليقات فريق البيانات، لقد لعبنا بشكل جيد جدًا ضد أرسنال، وتدربنا جيدًا للغاية، كنا نستحق أكثر بكثير في المباراة، لكنها لم تكن في صالحنا، مع نتيجة تحليلنا يمكنك رؤية التقدم الذي أحرزناه أمام الجانرز، وعلى الأقل كان علينا أن نتعادل هناك وكان بإمكاننا الفوز لقد عدنا وتدربنا بشكل جيد للغاية ونحن مستعدون".

وسأل تين هاج مجددًا عن أزمة سانشو ليرد: "أعتقد أن كل شيء قد قيل. لذا فإن الفريق قوي، ويتمتع بروح معنوية جيدة ومزاج جيد قبل المباراة".