تين هاج: سلوت ورث "مهمة أسهل" مني في مانشستر يونايتد!

"ليفربول فريق مستقر"

يعتقد إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أن آرني سلوت تولى "مهمة أسهل" في تدريب ليفربول.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريقين على ملعب أولد ترافورد، التي حسمها الريدز بثلاثية نظيفة، إن الفوضى التي ورثها في أولد ترافورد في صيف 2022 كانت "أصعب شيء في حياته"

وأوضح: "كان هذا أحد الأسباب التي جعلتني أرغب في المجيء إلى هنا، لخوض هذا التحدي، كنت أعرف مسبقًا أن هذا هو أصعب شيء سأفعله في حياتي، أن آتي إلى نادٍ يواجه الكثير من المشاكل التي كان علينا حلها".

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وواصل: "أنا لست هنا للتحدث نيابة عن سلوت، لكن ليفربول في مرحلة مختلفة، لديهم فريق ناضج ولاعبون يلعبون معًا لفترة طويلة ويتمتعون بخبرة كبيرة".

وختم: "في يونايتد، لدينا مزيج وعلينا بناء فريق جديد، لكن هناك الفريق والهياكل واضحة حقًا، أعتقد أن الشراكات والعلاقات لديهم واضحة للغاية، وهذا ما ورثه، والذي تم بناؤه على مدار السنوات الماضية. لذلك لا تزال الأمور كما هي، لكنني رأيت أيضًا بعض الأشياء التي جلبها بالفعل".