تيفيز ينتقد اللاعبين: نستطيع العيش دون راتب لسنة كاملة

علينا مساعدة من يحتاج..

شن كارلوس تيفيز، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، هجومًا عنيفًا على لاعبي كرة القدم بسبب أزمة فيروس كورونا، وأكد أن على الجميع مساعدة المحتاجين ممن يكسبون قوت يومهم ويعانون حاليًا.

وكانت الأندية الأوروبية قد أقدم بعض منها على تخفيض رواتب اللاعبين من أجل توفير النفقات لرواتب الموظفين، بينما قامت بعض الأندية الإنجليزية بتخفيض رواتب الموظفين في خطوة لقت هجومًا ضاريًا من الجميع.

بدوره، تحدث تيفيز عن الأمر قائلًا "يمكن للاعب كرة القدم أن يعيش ستة أشهر أو سنة بدون الحصول على أجر.".

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كما أضاف "نحن لسنا في نفس حالة اليأس التي يعيشها أولئك الذين يعيشون مع أطفالهم ويغادرون منزلهم في السادسة صباحًا ويعودون في السابعة مساءً لإطعام ذويهم.".

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"نحن لسنا مثالًا في هذه الحالة ولكن ربما في حالات أخرى، علينا أن نكون هناك ونساعد، من السهل عليّ الحديث من المنزل وأنا أمتلك طعامًا لأبنائي."

واستطرد "ولكن الناس اليائسين الذين لا يمكنهم مغادرة منازلهم والذهاب للعمل، وضعهم يقلق بالتأكيد.".

وأتم "يجب على الأندية أن تشارك، بدلًا من الذهاب إلى التدريب صباحًا ينبغي أن يُطلب من اللاعبين أن يفعلوا أشياء من أجل الناس.".

يذكر أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبيرت ليفاندوفسكي وكيليان مبابي قد قدموا تبرعات للمستشفيات والخدمات الصحية لمحاربة فيروس كورونا.