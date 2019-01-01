تيفيز: لا يمكن خداع رونالدو وهكذا تفوق ميسي في الركلات الحرة

كارلوس تيفيز يتحدث عن رونالدو وتدريبات ميسي

أشاد الأرجنتيني كارلوس تيفيز، بقوة عزيمة وإرادة زميله السابق في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

وقال تيفيز في تصريحات صحفية: "رونالدو يقضي معظم الوقت في صالة الألعاب الرياضية، إنه كان يحضر إلى التدريبات قبلها بساعات".

وتابع: "كان موعد التدريبات في التاسعة صباحاً كنا نجده في النادي منذ الثامنة، وإذا وصلت في السابعة والنصف كنت أجده أيضاً".

وواصل: "فعلت كل شيء للحاق به وقررت أن أخادعه وأصل إلى مركز التدريب في السادسة والنصف، ولكني وجدته هناك لقد كان نصف نائم ولكنه موجود".

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وتطرق اللاعب الأرجنتيني إلى الحديث عن مواطنه ليونيل ميسي، وقال: "إنه يجعل كل شيء طبيعي في التدريبات، ويعمل بجهد على إتقان ما لا يعرفه".

وأكمل: "ميسي لم يكن جيداً في تنفيذ الركلات الحرة، لقد تدرب على هذا الأمر حتى أتقنه وأصبح يسدد ويسجل في كل الزوايا".