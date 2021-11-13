تيدن مينجي: قائد شباب مانشستر يونايتد الذي لفت أنظار روني وساوثجيت

عندما أعلن جاريث ساوثجيت عن تشكيلة منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي الأخيرة لعام 2021، كان هناك الكثير من النقاش حول قلب الدفاع.

طُرحت أسئلة حول سبب اختيار الثنائي غير المناسب لهاري ماجواير وتيرون مينجز قبل اللاعبين الأصغر سناً والأكثر تألقاً مثل فيكايو توموري وبن وايت.

تم استدعاء كل من توموري ووايت، بالطبع في الآونة الأخيرة، وهما على رادار ساوثجيت كثيرًا عندما يتعلق الأمر بتنشيط خطه الخلفي في السنوات القادمة.

هناك شخص آخر أقل شهرة هو تيدن مينجي، الذي يمتلك الموهبة للوصول إلى قمة كرة القدم الإنجليزية.

تدرب شاب مانشستر يونايتد بالفعل مع فريق إنجلترا الأول خلال فترة التوقف الدولية في أكتوبر بعد أن اضطر أحد لاعبي دفاع ساوثجيت إلى الابتعاد بسبب الإصابة.

كان منجي بالفعل في سانت جورج بارك كجزء من فريق تحت 20 عامًا ، وتم اختياره للتصعيد بسبب اعتباره البديل الأكثر خبرة وملاءمة لمواجهة أمثال هاري كين وتامي أبراهام.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أسبوع من حياته المهنية التي لا تنسى: "الفرص التي تحلم بها فقط عندما كنت صبيًا صغيرًا. كان شرفًا لي أن أتدرب مع كبار السن خلال فترة التوقف الدولية هذه. العودة إلى كرة القدم للأندية الآن بدافع على مستوى مختلف!"

لكن من هو مينجي، وما الذي يجعله مدافعًا محتملاً عن إنجلترا في المستقبل؟

بالنسبة لأولئك الذين يتابعون اليونايتد، من المحتمل أن يكون مينجي اسمًا معروفًا بعد أن منحه سولشاير أول ظهور له أمام لاسك في الدوري الأوروبي في أغسطس 2020.

منذ ذلك الأسبوع ، كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا حول الفريق الأول ، ويتدرب بانتظام مع فريق سولشاير وهو ينتظر فرصته التالية.

كان مينجي في أولد ترافورد منذ سن السابعة ، ووقع أول عقد احترافي له مع النادي في سبتمبر 2019.

منذ سن مبكرة ، تم اختياره كأفضل نجم محتمل ، وإذا كان هناك أي شك حول مدى تقديره ، فقد تم توقيعه على عقد طويل الأجل في مارس 2021 ، والتي ستبقيه مع الشياطين الحمر حتى صيف 2024.

Good win last night in the FA Youth cup.

Happy to contribute with a goal too🔴 pic.twitter.com/jomOFpiTAu — Teden Mengi (@TedenMengi) January 22, 2020

تحرص مصادر اليونايتد على عدم التحدث مع أفراد من الأكاديمية حتى لا تمارس ضغوطًا كبيرة عليهم ، لكن مينجي كان دائمًا يمتدح من قبل المدربين والمديرين في كل مرحلة من مراحل تطوره، وقد علم جول أنه في سن 16 ، كان يتحدث بثقة ونضج لاعب في الفريق الأول.

أدى هذا النضج إلى تسليم مينجي شارة القيادة في كل فئة عمرية لعب فيها، ويمكن العثور عليه حاليًا في فريق تحت 23 عامًا.

لا يمثل ذلك مفاجأة ، فكلما تم التحدث عنه من قبل زملائه أو المدرب ، فإن إحدى الكلمات الأولى التي سيتم ذكرها لوصف قلب الدفاع المولود في مانشستر هي "القائد".

إنها سمة اعترف بها سولشاير بالفعل في مينجي ، مما دفع النرويجي إلى إجراء مقارنات بين الشاب وواحد من أغلى المدافعين في تاريخ اللعبة.

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قال سولشاير لبي بي سي سبورت في عام 2020: "لطالما كان لدينا ذلك في أذهاننا ، أن أكاديميتنا ستوفر اللاعبين ، وقد أثار تيدين إعجابي بالتأكيد ".

"الثقة مختلفة في المدافعين في الأحداث الكبيرة ، بالطبع هي كذلك. عليك التأكد من استعداده لذلك. ترى أمثلة لأياكس ، الذي يلعب في دوري مختلف ، لكن ماتايس دي ليخت ، جعلوه قائدًا عندما كان عمره 18 عامًا. يمكنك أن ترى شيئًا مميزًا فيهم.

"حصل تيدن على شيء مميز فيه. يتعلق الأمر باختيار اللحظة المناسبة لمنحه فرصة".

إذن ما الذي يجعل مينجي بارزًا؟

يلعب الكرة بأريحية ، يمتاز بالهدوء ورباطة الجأش ، جيد في ألعاب الهواء ، قوي وسريع على الأرض ، والأهم من ذلك أنه يجلب ذلك النضج والقيادة على الرغم من سنواته القليلة. عندما لم يكن متاحًا لفريق تحت 23 عامًا هذا الموسم ، كان غيابه واضحًا للجميع.

سيلعب لفريق نيل وود في 2021-22، لفت مينجي الأنظار عندما لعب على سبيل الإعارة في ديربي كاونتي الموسم الماضي ، حيث شارك في تسع مباريات بعد انضمامه إلى فريق البطولة على سبيل الإعارة في نافذة يناير.

انتهى وقته في برايد بارك بسبب الإصابة ، لكن من المفهوم أن المدرب واين روني كان حريصًا على عودة مينجي إلى النادي هذا الموسم ، وظل على اتصال منتظم مع الشاب طوال الصيف.

قال روني بعد انتهاء فترة إعارة مينجي: "كان رائعًا بالنسبة لنا وقد رأيناه ينمو مع كل مباراة". كما أشار قائد اليونايتد السابق إلى ثقته في المدافع ليكون لاعبًا أساسيًا تحت قيادته ، على الرغم من صغر سنه.

لم يؤثر الفشل في تأمين خطوة مماثلة هذا الموسم ، ويتدرب مينجي مع فريق سولشاير هذا الموسم.

من المؤكد أن مقابلة كريستيانو رونالدو يوميًا هي إحدى طرق مينجي لتطوير مهاراته ، وتقول المصادر إنه تعامل بشكل جيد مع التنقل بين الفريق الأول وتحت 23 عامًا.

من المفهوم أن انتقال الإعارة في فترة الانتقالات لشهر يناير يبدو الآن مرجحًا ، مع رغبة مجموعة من الفرق في ضم مينجي على أساس مؤقت.

وقال وود مدرب فريق تحت 23 عامًا في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: "أعتقد أنه من المهم بالنسبة له أن يستمر في الحصول على وقت المباراة ، فهو يبقي نفسه منتعشًا وبحلول يناير قد يتغير مساره. قد ينتهي به الأمر إلى الخروج على سبيل الإعارة ، وأعتقد أنه من المحتمل أن يكون الأمر كذلك.

"من المهم أن يحصل على ثقته ، أن يلعب بنفسه بشكل صحيح وهو يجعل نفسه يبدو كلاعب جيد ، كما فعل مع فريق تحت 23 عامًا."

إذا استطاع مينجي فعل ذلك ، واستمر في زيادة قائمة المعجبين به ، فإن قيادته لدفاعات كل من مانشستر يونايتد وإنجلترا قد لا يكون بعيدًا عنه.

