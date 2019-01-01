تيجالي يُطالب الوحدة لتعويض الإخفاق المحلي بالنجاح القاري

هداف الوحدة يتحدث عن الجزء المتبقي من الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب سيباستيان تيجالي نجم الوحدة زملاءه في الفريق بتقديم مستوً قوي في دوري أبطال آسيا والسعي خلف الفوز باللقب لتعويض الإخفاق المحلي المتمثل لخسارة نهائي كأس الخليج العربي وفقدان فرصة المنافسة على الدوري.

وكان الوحدة قد خسر أمام شباب الأهلي دبي في نهائي كأس الخليج العربي الجمعة الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليفقد كل أهدافه المحلية، إذ يبدو بعيدًا جدًا عن المنافسة على لقب دوري الخليج العربي لابتعاده عن الشارقة في الصدارة بـ16 نقطة.

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ويرى تيجالي أن الفريق مطالب باستغلال المباريات المتبقية من البطولة المحلية للاستعداد جيدًا لمباريات دوري أبطال آسيا، وقد قال صاحب الـ34 عامًا لصحيفة الإمارات اليوم أنه تحدث مع زملائه اللاعبين عقب خسارة الكأس وطالبهم بضرورة الاستفادة من المباريات المحلية المتبقية للتحضير للمباريات القارية القوية المنتظرة، مؤكدًا لهم أن المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا أصبحت هدفًا أساسيًا للعنابي لتعويض الفشل المحلي.

وأضاف الهداف التاريخي للوحدة "الفرصة أمامنا حاليًا لاستعادة الثقة بأنفسنا مجددًا، بعد خسارة لقب الكأس، وذلك بتقديم نتائج قوية في دوري أبطال آسيا بداية من المباراة المقبلة التي ستجمعنا بفريق الريان".

يُذكر أن الفريق الإماراتي يتساوى في رصيده مع بقية فرق المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، إذ يمتلك الجميع 3 نقاط بعد مباراتين.