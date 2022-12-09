تيتي يُعلن نهاية مشواره مع البرازيل بعد توديع كأس العالم

كأس العالم يواصل تصفيته لمُدربي المُنتخبات..

ودع منتخب البرازيل نهائيات كأس العالم من الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام كرواتيا بركلات الترجيح (4/2)، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عانى من خروج مُفاجئ من المونديال خلال دور الثمانية على يد كرواتيا.

ووفقًا لفابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي البارز فإن تيتي استقال من منصبه كمدرب لمنتخب راقصي السامبا، بعدما أعلن عن نهاية مشواره مع المنتخب خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى مواجهة كرواتيا.

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي: "كما قلت، انتهت رحلتي لقد قلتها منذ أكثر من عام ونصف وأنا رجل يحترم كلمته".

الجدير بالذكر أن تيتي قاد منتخب البرازيل منذ 2016 وتوج معهم بكأس كوبا أمريكا 2019، فيما ودع كأس العالم من دور ربع النهائي في نسختي 2018، و2022.