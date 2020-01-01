تيتي: نيمار هو القائد وهدفنا الفوز بكأس العالم قطر 2022

تيتي يتحدث عن مستوى نيمار وكاسيميرو والتخطيط لكأس العالم في قطر

قال تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي إن الهدف الحالي بالنسبة للجميع داخل المنتخب هو التتويج بكأس العالم القادم في قطر 2022.

ويستعد المنتخب البرازيلي لبدء منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في مارس المقبل، بالمباراة الأولى أمام المنتخب البوليفي.

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وحول ذلك، قال تيتي إنه يستهدف الآن رفع المردود المقدم من لاعبي المنتخب حتى يصلوا إلى قمته في منافسات كأس العالم المنتظرة.

وأضاف: "الخروج من ربع نهائي كأس العالم في روسيا 2018 أمام المنتخب البلجيكي كان مؤسفًا بالنسبة للجميع وهو ما جعلنا نريد ألا يتكرر مستقبلًا"

وتابع: "يتكلم الناس كثيرًا على دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، ولكن بالنسبة لنا المشروع العظيم الذي نخطط له هو بدء التخطيط للتأهل إلى كأس العالم ثم المنافسة على الفوز به"

وحول نيمار قال: "هو قائد المنتخب في الفترة المقبلة، وكاسيميرو سيكون أحد أهم الأضلع بالنسبة للمجموعة نظرًا للأداء المميز الذي يقدمه مؤخرًا"

وفيما يخص الشباب: "فينسيوس جونيور ورودريجو في خطتنا، سيكون لديهم فرصة للمشاركة في حال أثبتا أنهما جديران بذلك خلال الفترة المقبلة"

وأردف: "أصغر عناصر المنتخب يريدون الفوز بكأس العالم، هو حلم للجميع والكل لديه إيمان بذلك ولكن علينا فقط العمل من أجل تحويله إلى واقه"

وأكمل: "أنا لست قلقًا بشأن مشاكل فينيسيوس، ورودريجو مختلف للغاية، لذلك عليهما فقط التطور واكتساب الخبرة والشخصية أكثر"

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يذكر أن منتخب البرازيل قد تعرض للكثير من الانتقادات بعدما قدم نسخة هزيلة في كأس العالم الماضية واكتفى بالخروج من ربع النهائي