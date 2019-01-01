تيتي: على ميسي أن يتمتع بالمزيد من الاحترام

تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل يطالب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمزيد من الاحترام لعمل فريقه خلال بطولة كوبا أمريكا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل المتوج ببطولة كوبا أمريكا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بالمزيد من الاحترام لما قام به فريقه خلال البطولة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيتي عقب التتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخ منتخب البرازيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

البرازيل تتوج باللقب التاسع والسيطرة ما زالت للأوروجواي والأرجنتين 🏆 pic.twitter.com/qPFVUKTlWA — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يوليو ٢٠١٩

وقال تيتي: "ذلك الشخص الذي أقوم دائمًا بالتعامل معه على أنه استثنائي وفضائي عليه أن يحظى بالمزيد من الاحترام عندما يتعرض للهزيمة".

وأضاف: "أنا أقول الصراحة، لقد وضع الكثير من الضغط علينا بسبب سمعته وما قاله في الأيام الأخيرة من تصريحات".

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واختتم تصريحاته: "رغم ذلك فأنا أرى أنه تلقى طردًا غير عادل، وأن ميديل هو من كان يستحق الطرد وحده، بالنسبة لميسي كان يجب أن يحصل على بطاقة صفراء على أقصى تقدير".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد اتهم اللجنة المنظمة والتحكيم بمجاملة المنتخب البرازيلي كونه صاحب الضيافة وأكد أن البطولة مهيئة لهم من أجل الحصول عليها.