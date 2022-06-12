تيتي مدرب البرازيل: هناك من يحاول إفساد متعتنا.. سأكون حذرًا بعد ذلك!

مدرب السيليساو لا يريد أن يفسد "المشاغبون" متعة البرازيل

قدم المنتخب البرازيلي عرضًا كرويًا ولا أروع حين سحق كوريا الجنوبية بأربعة أهداف لهدف في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت المباراة بخلاف أهدافها الجميلة انتقادات للاعبي البرازيل ومدربهم تيتي بسبب لقطة الرقص الجماعي بعد الهدف الثالث للبرازيل والذي أمضى عليه ريتشارليسون.

تيتي رقص مع اللاعبين ما أثار بعض الانتقادات وعلى رأسها نجم مانشستر يونايتد السابق روي كين الذي وصف ما حدث بأنه عدم احترام للمنافسين، مشددًا على أن رقص تيتي على وجه التحديد ينم عن عدم الاحترام للخصم.

وقال تيتي تعقيبًا على الأمر: "علي أن أكون حذرًا لأن هناك بعض المشاغبين الذين يصفون ما يحدث بعدم الاحترام".

“Eu tenho que tomar cuidado pois sempre tem os maldosos que dizem que é desrespeito (…) é uma demonstração de alegria”



Tite sobre a dança com os jogadores após o gol de Richarlison — Джованні Чакон 🇺🇦 (@GiovanniChacon_) December 5, 2022

وأردف: "إن هذا تدمير للمتعة" في إشارة إلى ما قدمه البرازيليون من أداء ساحر ضد كوريا الجنوبية في ثمن النهائي وبالتحديد في لقطة هدف ريتشارليسون الذي تبادل فيه اللاعبون الكرة ببراعة قبل أن يودعها مهاجم توتنهام الشباك الكورية بيسراه.