تيتي: الرقص من ثقافتنا ولا نلتفت لحديث الجهلاء!

تيتي يرد بقوة على الانتقادات

رد مدرب المنتخب البرازيلي تيتي مرة أخرى على الانتقادات التي تلقاها لاعبوه بسبب رقصهم في احتفالهم بالأهداف التي يسجلونها في بطولة كأس العالم قطر 2022 من خلال الرقص.

حيث أوضح مدرب البرازيل أنه لا يحب الرد على مثل هذه الاتهامات لأنها يراها غير منطقية، وأضاف أن الرقص هو جزء من ثقافة الشعب البرازيلي في التعبير عن الفرحة.

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي: "لن أدلي بتعليقات لأولئك الذين لا يعرفون التاريخ والثقافة البرازيلية، كما هو الحال مع كل واحد منا، سأترك هذا الضجيج جانبًا".

وواصل: "أنا أحترم ثقافتي والطريقة التي أنا عليها وطريقة هذا المنتخب الوطني. سيرقص الكثير من الأطفال الآخرين لأن الثقافة البرازيلية هي الرقص عندما يتم تسجيل الأهداف".

وأوضح: "الأمر لا يوجد فيه عدم احترام للمنافس، هذا هو نحن وتلك هي طريقتنا لفعل الأشياء، من الناحية الثقافية فأنها ستساعد في تعليم الأطفال في المدارس، سنواصل القيام بالأشياء بطريقتنا".

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي سوف يلعب يوم الجمعة المقبل ضد الفريق الكرواتي ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.