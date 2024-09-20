تيبو كورتوا يهاجم الكل: عدد المباريات مستحيل.. أعتقد أنهم يستطيعون دفع رواتبنا!

الحارس الألماني يمر بواحدة من أفضل فترات مسيرته..

شهد ملعب سانتياجو برنابيو عرض الفيلم الوثائقي "كورتوا: عودة الرقم واحد"، والذي يتم عرضه لأول مرة اليوم 20 سبتمبر على قناة Primer Video وسيتكون من أربعة فصول.

الوثائقي من إنتاج شركة Wakai Media، وفيه يشارك حارس المرمى البلجيكي كيف كانت حالته خلال الإصابة الصعبة بسبب تمزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى مطلع موسم 2023-2024.

وقال كورتوا بين ثنايا هذا الوثائقي عن مشكلة تلاحم المباريات وما إذا كانت سببًا في إصابته أم لا، فقال: "الأمر صعب. لا أعتقد أن المشكلة هي المباريات بالضرورة. إنها فترة الراحة بين موسم وآخر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "اللاعبون الذين قطعوا شوطا طويلا في كوبا أمريكا أو كأس أوروبا حصلوا على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع. هذا مستحيل، في الدوري الأمريكي لكرة السلة لديهم جدول زمني صعب ولكن عليك أن تحصل على راحة لمدة أربعة أشهر وهذا هو الفارق."

وأردف: "لا أعتقد أن الأمر يحتاج كل هذه المباريات لجني الأرباح، من المؤكد أن هناك دخلًا لدفع رواتبنا، في عام 2021 قلت إن دوري الأمم كان أكثر من اللازم ويجب ألا نلعبه وضحك الناس علي".

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وختم حديثه عن تلك النقطة قائلًا: "الآن أنظر إلى الوضع، أجد نفسي قد استفدت بشكل كبير من عدم اللعب مع المنتخب الوطني في الصيف والراحة لعدة أشهر، لذلك أشعر أنني بحالة جيدة، بينما من لعبوا خلال الصيف ليس لديهم أي وقت".