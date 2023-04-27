تيباس يُعطي برشلونة الضربة القاضية في محاولات ضم ليونيل ميسي!

"برشلونة ليس مثل باريس سان جيرمان الذي لديه حنفية غاز ومال"

وجه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني ضربة قاضية لبرشلونة، ستقضي على أحلامهم في استعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ميسي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولا يزال مستقبله غامضًا بعد أن ارتبط بعودة عاطفية إلى ملعب كامب نو.

وقال تيباس عن عودة ميسي إلى برشلونة: "اعتبارًا من اليوم أرى الأمر معقدًا لا يزال هناك وقت ولكن يجب أن يكون هناك رحيل للاعبين وتخفيض في فاتورة الأجور ليكون النادي قادرًا على تسجيل ميسي ثم هناك معلومة لا نعرفها، وهي راتب ميسي لا تزال هناك متغيرات كثيرة".

وأضاف: "برشلونة ليس مثل باريس سان جيرمان، الذي لديه حنفية غاز وأموال للحصول على فاتورة رواتب كبيرة يجب أن يخفض فاتورة الأجور لتتمكن من تسجيل اللاعبين إنه مثل مترو الأنفاق، دعهم يخرجون ليكونوا قادرين على الدخول، ولا يزال يتعين على الناس الخروج من مترو الأنفاق".

وأتم: "قضية نيجريرا بالنسبة لي هي أكبر أزمة سمعة تُعاني منها كرة القدم الإسبانية منذ أن رأيتها، أعلم أن النادي يدفع لمدة 18 عامًا لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، مهما كان الهدف، أمر خطير للغاية ويضر بالسمعة بطريقة مهمة".