تيباس يهدد برشلونة: على لابورتا أن يعرف الكثير من الحقائق "قبل الانهيار"

رئيس رابطة الدوري الإسباني يرد على أحد أهم أنديتها

رد خافيير تيباس عبر تويتر على انتقادات رئيس برشلونة جوان لابورتا المتعلقة بإدارة رابطة الدوري الإسباني التي يرأسها تيباس لحقوق البث التليفزيوني، والتي قال فيها إن ما يحدث في إسبانيا مقارنة بنفس الملف في إنجلترا "أمر غير صحيح".

وكتب تيباس: "عزيزي جوان لابورتا، أقدم لك البيانات مقارنة بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فأنت دوري تنافسي بشكل مختلف، الليجا لا تربح نفس الأرقام، عليك أن تعرف أنك مثل عظماء الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هناك أشياء يجب أن تعرفها أيضًا (قبل الانهيار)".

قال لابورتا خلال ظهوره على شاشة تلفزيون برشلونة إن "الليجا لا يمكنها المنافسة مع أندية الدوري الإنجليزي لأن لديهم المزيد من الموارد وهذا يجب أن يتغير".

الأندية الستة في أوروبا الأكثر حصولًا على العوائد من حقوق البث التلفزيوني في الموسم الماضي 2021-22 هي من الدوري الإنجليزي الممتاز (مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وأرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد).

دخل السيتي 176 مليون يورو (6٪ من إجمالي الدوري الإنجليزي الممتاز) مقابل 174.6 لليفربول، وأول نادٍ إسباني هو ريال مدريد، وهو السابع الذي حقق أعلى ربح في الليجا بـ 160.8 مليون يورو، بينما يحتل برشلونة المركز الثامن ، خلف منافسه الكبير ، بـ 160.1 مليون.