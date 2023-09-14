تيباس يمدح "تقشف" برشلونة ويكشف عن مفاجأة في عقد فيليكس!

ظهور كتالوني بارز في قائمة سقف الرواتب للدوري الإسباني

حرص خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، على الإشادة بالجهد المبذول من برشلونة من أجل حل الأزمة الاقتصادية الحالية.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم، الخميس، عن حدود الرواتب المسموح بها لفرق المسابقة حتى شهر فبراير المقبل، وكشفت القائمة المُعلنة عن وصول الحد الأقصى لرواتب برشلونة من 649 مليون يورو إلى 270 مليونًا، بسبب تخلص النادي من رواتب العديد من اللاعبين الفترة الأخيرة.

وقال تيباس في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"برشلونة بذل جهدًا كبيرًا للغاية، وصل إلى نحو 400 مليون يورو، هذا ليس عملًا خاسرًا ولكن هناك بعض الأشياء غير المتوقعة تحدث في بعض الأحيان".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"انخفاض التكلفة كان ملحوظًا ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن برشلونة كان عليه تعويض خسائر الأعوام السابقة".

وأما عن عقد انتقال جواو فيليكس إلى برشلونة على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد:"هناك جانبين للقصة الأول هو ما تدفعه الأندية للاعبين وجانب آخر وهو ما نحسبه للحد الأقصى، هناك تقييمات داخلية داخل رابطة الدوري الإسباني تعمل على تكييف هذه العقود مع سعر السوق".

وأوضح:"ما انتشر حول دفع 400 ألف يورو ليس صحيحًا، الأمر أكثر بكثير وفقًا لتقديراتنا، برشلونة يدفع له راتبًا أقل من تقييمنا، وما قلنا أنه يجب أن يدخل في حد الراتب أكثر بكثير مما يقولون".

وواصل تيباس حديثه:"برشلونة سيخضع للقواعد الخاصة بنا ولكن من العدل أن نقول إنهم بذلوا جهدًا هائلًا لتحسين وضع النادي ولا يمكن إصلاح الوضع بين عشية وضحاها".

وفي نهاية حديثه شدد تيباس على أن رغبة برشلونة في جعل النادي كشركة عامة يرجع إلى الرئيس جوان لابورتا ولا يحق لرابطة الليجا التدخل في ذلك.