تيباس يفتح النار على الجميع: بيريز مهووس بهذا الشيء .. والفيفا يظنون أنفسهم آلهة!

تيباس يدعم اليويفا ويشن حربًا على الجميع!

انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا نادي ريال مدريد بشدة وخاصة فلورنتينو بيريز رئيس نادي العاصمة الإسبانية، بسبب خطة إنشاء بطولة السوبر ليج.

خلال حدث قمة كرة القدم العالمية تحت مسمى "الدفاع عن كرة القدم الأوروبية للجميع"، هاجم تيباس بطولة السوبر ليج والأندية التي تدعمه مع التركيز بشكل أكبر على الرئيس التنفيذي لريال مدريد، والذي وجه كلمة له قائلًا: "هو الشخص الذي يدير بالفعل ويقود فكرة السوبر ليج".

وقال تيباس في خطابه: "حتى قبل عامين، كان بإمكاني إجراء محادثة بطلاقة مع فلورنتينو بيريز، والآن لا يمكنني ذلك، أجريها مع مديرين تنفيذيين آخرين من ناديه أعرف ما يفكر فيه حقًا في كرة القدم الأوروبية".

وأضاف: "الدوري الممتاز ليس مفهومًا للشكل الرياضي لقد ركزنا كثيرًا على حقيقة أنه إذا أغلقوا المنافسة، حيث لا توجد ترقيات وهبوط هذا ليس بطولة، كل ما يريدون هو أن يتحكموا ويقررون كيفية توزيع الأموال".

وواصل: "هذا الفكر بدأ في عام 2000 بقيادة فلورنتينو بيريز لقد كان هوسه طوال هذا الوقت، في عام 2000 تم إنشاء مجموعة الثماني ثم مجموعة 14، وبعد كل ذلك تم إنشاء رابطة الأندية الأوروبية، دعونا لا نركز على السوبر ليج إنها نموذج لمن يجب أن يحكم كرة القدم في هذه الحالة بالنسبة لهم يجب أن يكونوا الأغنى في أوروبا وضد ذلك يجب أن تكون واضحًا".

وأردف: "كرة القدم الأوروبية لديها تحديين كبيرين يجب التغلب عليهما: الأول هو الدوري الممتاز والآخر هو الاستدامة الإقتصادية."

وشدد على دور الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في التصدي لمشروع السوبر ليج قائلًا: " اليويفا هي المؤسسة الوحيدة التي يمكنها حل تحديات القتال ضد السوبر ليج والاستدامة الإقتصادية لكرة القدم الأوروبية في هذه المعركة نحن ندعم اليويفا، دعونا نستمر في الدفاع عن اليويفا".

وأضاف: "مسابقات دورينا الوطني تنهار ما الذي يحدث لنا؟ أنديتنا؟ الأندية التي تلعب في أوروبا تحصل على المال والأندية التي لا تلعب في أوروبا تحصل على القليل من المال ونتيجة لذلك يحدث هذا الاختلاف بحيث أصبحت مسابقاتنا غير قادرة على المنافسة وهذا التشويه يعني أن الدوريات على المدى المتوسط تخسر".

ولم يكن الدوري الممتاز هو المنافسة الوحيدة التي انتقدها تيباس حيث قال: "كأس العالم للأندية التي تم اختراعها من الفيفا، لم يتحدثوا إلى أي دوري لقد أخذوا شهر يونيو كما لو كانوا آلهة وقالوا" هذا الشهر لنا كل سنة".