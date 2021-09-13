تيباس يصب غضبه على الدوري الفرنسي والسبب مبابي

تيباس أراد مبابي وهالاند في إسبانيا هذا الموسم

زعم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني أن ريال مدريد كان يمتلك المال الكافي للحصول على مبابي وهالاند معًا منتقدًا قواعد الدوري الفرنسي.

ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقدم عروضًا كبيرة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن نادي العاصمة الفرنسية قرر رفض كافة العروض.

ماذا قال تيباس؟

أجرى رئيس رابطة لا ليجا مقابلة صحفية لـ "Cadena COPE" وتحدث عن عدة أمور على رأسها موقف ريال مدريد المالي وقواعد اللعب النظيف في فرنسا.

وبدأ حديثه وقال: "حصل ريال مدريد من بيع لاعبيه هذا الصيف ما يقرب من 200 مليون يورو، كان لديهم ما يكفي من المال للتعاقد مع كلٍ من مبابي وهالاند".

وأضاف: "ما هو غير مفهوم هو أن كيف رفض باريس سان جيرمان عرض ريال مدريد من أجل مبابي، القواعد في فرنسا فاشلة، إنها تضر السوق الأوروبية ونظام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خاطئ".

لماذا تيباس غاضبًا؟

أتت تعليقات تيباس بعد أن فقد الدوري الإسباني واحد من أكثر النجوم شهرة، ليونيل ميسي إلى فريق العاصمة الفرنسي وسط صعوبات مالية للعديد من الأندية الإسبانية.

وقال الإسباني في هذا الصدد: "نحن نتراجع عما ينبغي أن يكون عليه الأمر، نعم يجب جلب المستثمرين، لكن بمساهمات محدودة هذا غير مقبول".

وأتم تيباس حديثه: "إنهم يفضلون الفوز بدوري أبطال أوروبا وخسارة مليار يورو في المقابل، بهذه الطريقة يبقون جماهيرهم سعداء لأنهم فازوا بدوري أبطال أوروبا، لكنك دمرت كرة القدم.. إنه أمر خطير للغاية".

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