تيباس يفتح النار على بيريز: لن تخدع الأندية.. واللص يعتقد أن الجميع مثله

ماذا قال رئيس رابطة الليجا؟

شن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا)، هجومًا عنيفًا على فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مشددًا على أنه "لن يستطيع خداع الأندية".

وكان بيريز قد أعلن خلال الجمعية العمومية لناديه اليوم، أنه سيقدم اقتراحًا بتنظيم هيكلي يضمن أن يكون الأعضاء هم الملاك الحقيقيون للنادي ويمنع استخدام عائدات الكيان لصالح الرابطة، مشيرًا إلى أن لا ليجا تسعى للاستيلاء على عائدات الأندية، من خلال إدخال تعديلات على قانون الرياضة.

وقال تيباس في سلسلة تغريدات عبر حسابه على منصة إكس: "بيريز يرى نفسه كمنقذ لكرة القدم، وللمفارقة لا يدعمه أحد، يرى كل شيء خاطئ وأفكاره فقط هي الصحيحة".

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وأضاف: "يوم الجمعة الماضي، تناولنا في جمعية الرابطة بعض انتقاداته لمنظمتنا، وبعد نقاش جاد وتصويت سري، حصلت (أفكاره) على 3 أصوات فقط من أصل 42 صوتًا".

وزاد: "بيريز لا يمكنه خداع الأندية، سنواصل فضح أكاذيبه وتعديلاته الوهمية وحقائقه النصفية، الشيء الوحيد الواضح هو نفوذه الواضح في دوائر سياسية معينة، وهو أمر يعترف به دون أي حرج".

ورفض رئيس ريال مدريد المعايير التي تعتمدها الرابطة في توزيع العوائد: "ريال مدريد لا يعرف الإعلام الذي يستفيد من هذه المدفوعات، بعض وسائل الإعلام تهاجم النادي بشكل متكرر".

ورد تيباس في ختام رسائله: "كلماته مضحكة، اللص يعتقد أن الجميع مثله (في إشارة إلى محاولات بيريز التأثير على وسائل الإعلام)".